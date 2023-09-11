В Казани подвели предварительные итоги Единого дня голосования — место в Казгордуме займет Юрий Казаков

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани в Единый день голосования, 10 сентября, явка избирателей, по предварительным данным, составила почти 20%. Об этом на «деловом понедельнике» объявил руководитель аппарата исполкома города Булат Алеев.

— По предварительным данным, явка составила 19,98%. Большинством голосов, по предварительным данным, жителей округа, победу одержал Казаков Юрий Михайлович, ректор Казанского национального исследовательского технологического университета КХТИ, — заявил он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в столице Татарстана замещению подлежит мандат депутата Казанской городской думы по Павлюхинскому одномандатному избирательному округу №16 в Приволжском районе города. Это связано с тем, что директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина избрана в 2022 году депутатом Госсовета Татарстана.



На выборах в Казани задействовали 17 избирательных участков в Приволжском районе. В списке избирателей были 34 894 человека, в том числе 719 впервые голосующих.

Булат Алеев заверил, что в Казани Единый день голосования прошел без внештатных ситуаций. В день голосования жалоб от участников избирательного процесса не поступало.



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Татьяна Демина