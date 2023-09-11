В Казани объяснили «паузу» с назначением нового главы префектуры «Старый город»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Глава исполкома Казани Рустем Гафаров на «деловом понедельнике» представил нового главу префектуры «Старый город» — Айрата Фаизова. Также он объяснил, почему эта должность долгое время оставалась свободной:

— Наша пауза с назначением объясняется только тем, что территория префектуры чрезвычайно важна для города и требования к претенденту должны быть очень высокие. Он должен обладать пониманием функционала городского хозяйства, быть опытным управленцем, вместе с тем иметь много энергии для решения проблем исторического центра, — заявил Рустем Гафаров.

Напомним, о назначении Айрата Фаизова, занимавшего с 2021 года пост заместителя главы администрации Советского района Казани, главой префектуры «Старый город» стало известно 8 сентября. Он сменил Евгения Варакина, который в 2022 году занял пост заместителя премьер-министра Татарстана. Он курирует восстановление подшефного республике Лисичанска и и находится в ЛНР.

Айрат Фаизов окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «инженер». После этого он получил дополнительное образование в Корпоративном университете Сбербанка, прошел повышение квалификации в Московской школе управления «Сколково», в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ и Учебно-методическом центре по гражданской обороне и ЧС РТ.

Он начал трудовую деятельность в 2007 году в КГТУ, работая техником, после чего занимал должности методиста и директора высшей школы молодежи УВУ. В 2008 году Фаизов стал председателем совета молодежной общественной организации «Лига студентов Республики Татарстан», а в 2010-м — вернулся в КГТУ, где работал начальником отдела по работе со студенческой молодежью. С 2012 по 2014 годы он работал в Комитете по делам детей и молодежи исполкома на должности начальника отдела по работе с вузами, ссузами и молодежными организациями. В 2015-м стал заместителем председателя комитета, в 2016-м — его главой.



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Татьяна Демина