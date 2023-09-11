В Кремле сообщили, что Владимир Путин пока не заявлял о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Действующий президент России Владимир Путин еще не заявлял о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства в 2024 году. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он считает, что если Владимир Путин решит участвовать в выборах президента России в следующем году, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет, пишет «РИА Новости».

В феврале 2023 года Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что выборы главы государства пройдут в строгом соответствии с законом. Он заверил, что будут соблюдены все демократические процедуры.



Напомним, выборы президента России пройдут весной 2024 года. Информация о том, что Кремль начал подготовку к ним, появилась еще в конце 2021-го. Тогда Дмитрий Песков заявил, что «подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента».

У Владимира Путина есть право баллотироваться на новый президентский срок. Сам он заявлял, что такая возможность «уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую».

— Примерно так же, как заявление [президента США Джо] Байдена о том, что он будет избираться. Наличия у меня права избираться достаточно. И пока этого достаточно. И пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году, — заявил Владимир Путин



Центральная избирательная комиссия России также готовится к началу президентской избирательной кампании. Проводится работа по подготовке технической, цифровой, методологической, организационной и кадровой базы.



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Татьяна Демина