Марат Хуснуллин оценил эффект от трассы М-12 в 1,8 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кумулятивный эффект от инвестиций в строительство трассы М-12 за два десятилетия должен составить 1,8 трлн рублей. Такой прогноз озвучил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, М-12 «в разы окупит» вложения в ее строительство. Он обратил внимание, что она поможет развивать экономику регионов, через которые проходит.

Прямой эффект от дороги Марат Хуснуллин оценил в 335 млрд рублей. Такую сумму налогов выплатят за время ее строительства, пишет «Интерфакс».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 8 сентября президент России Владимир Путин открыл участок М-12 от Москвы до Арзамаса. Его общая протяженность составляет 415 км. К концу года планируется запустить движение до Казани. Готовность участка от Арзамаса до столицы Татарстана превышает 80%.



Трассу М-12 должны протянуть до Екатеринбурга и Тюмени. Полностью завершить ее строительство планируют в 2025 году.



В конце прошлого года Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Востоком». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».



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Татьяна Демина