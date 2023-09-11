В Кремле надеются в будущем ликвидировать угрозы беспилотников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российские военные и службы безопасности совершенствуют методы борьбы с беспилотниками и в будущем смогут полностью ликвидировать подобные угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Конечно, здесь мы надеемся на то, что с течением времени мы сможем более эффективно и полностью ликвидировать подобные угрозы, — передает его слова РБК.

Дмитрий Песков добавил, что полностью исключить эту угрозу можно будет, продолжив специальную военную операцию «до победного конца».

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Напомним, Киев запускает беспилотники в сторону России. Утром в воскресенье, 10 сентября, около 08.30 по московскому времени, над Брянской областью пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. Его уничтожили в воздухе.



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Айрат Назипов