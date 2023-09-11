Участие в Едином дне голосования приняли более 45 млн избирателей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова озвучила предварительные итоги Единого дня голосования. Участие в нем приняли свыше 45 из 67 млн потенциальных избирателей.

Средняя явка, по предварительным подсчетам, составила 43,5%. Она оказалась максимальной с 2017 года. Для сравнения, в 2022-м в аналогичном Едином дне голосования явка избирателей в России составляла 35%, в 2020-м — 41,17%.

— По данным на текущий момент, было избрано 33 тыс. кандидатов от 13 партий. У нас ныне действуют 25 партий, из них 23 попытались поучаствовать в разного рода кампаниях разного уровня на этих выборах, — цитирует ТАСС главу ЦИК России.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, Единый день голосования прошел в России 10 сентября. В Татарстане избирательные участки работали в 36 районах. Голосование проходило и в Казани — горожане избирали депутата Казгордумы по Павлюхинскому одномандатному избирательному округу №16. По предварительным данным, победу одержал ректор КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков, а явка составила 19,98%.

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Татьяна Демина