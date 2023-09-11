Казанский фестиваль «СоТворение» посетили более 57 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Международный музыкальный фестиваль «СоТворение» в Казани посетили более 57 тысяч человек, более 30 тысяч граждан смотрели мероприятие онлайн. Такие данные на «деловом понедельнике» озвучил начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

Он напомнил, что на фестивале выступили артисты из восьми стран — России, Индии, Мали, Армении, Бразилии, ЮАР, Турции и Китая. Участие приняли 26 коллективов, в составе которых насчитывается более 150 музыкантов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, фестиваль «СоТворение» в Казани проходил 8 и 9 сентября. О том, что удалось организаторам, и связано ли это мероприятие с «Сотворением мира» — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина