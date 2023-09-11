«На сегодняшний день в Казани нет квартир, удовлетворяющих требованиям доступной среды»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани нет квартир, которые бы удовлетворяли требованиям людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому исполкому приходится закупать их отдельно. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе мэрии города.

— Адаптированные квартиры планируется закупить для предоставления семьям, в составе которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья, чьи жилые помещения признаны непригодными для их проживания, при этом семья признана малоимущей и состоит на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений. Согласно действующему жилищному законодательству в данном случае органами местного самоуправления взамен предоставляется равнозначное по общей площади ранее занимаемому адаптированное жилое помещение по договору социального найма. К сожалению, на сегодняшний день в Казани нет квартир, удовлетворяющих требованиям доступной среды, — сообщили городские власти.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В мэрии добавили, что власти города сами не строят жилье, поэтому они проводят аукционы на приобретение квартир для маломобильных групп населения на свободном рынке жилья. В конце 2022 года Управлению жилищной политики Казани были выделены средства в размере 36 миллионов рублей на приобретение адаптированных жилых помещений для инвалидов, имеющих право на внеочередное предоставление квартир. Электронный аукцион, согласно протоколу подведения итогов в декабре прошлого года, был признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в закупке не подано ни одной заявки.

— Выделенные средства были возвращены в бюджет муниципального образования города Казани. В настоящее время на электронной площадке «ЕИС закупки» вновь проводится аукцион на приобретение исполкомом Казани восьми адаптированных жилых помещений стоимостью 56 миллионов рублей для людей с ОВЗ, являющихся внеочередниками. Подать заявку возможно до 14 сентября 2023 года, — заключили в администрации Казани.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, что мэрия города купит восемь квартир для людей с ограниченными возможностями здоровья. Больше всего денег выделят на приобретение «однушек». В документах чиновники особо подчеркнули, что жилье не должно быть в залоге или иметь «левых» жильцов. Квартиры будут уже с ремонтом, а площадь самих комнат — больше стандартных.

В планах приобретение четырех однокомнатных, двух двухкомнатных, одной трехкомнатной и одной четырехкомнатной квартиры. «Однушки» должны быть по 38 кв. м, «двушки» — по 54 кв. м, «трешка» — 70 кв. м, а четырехкомнатная квартира — 100 кв. метров.

Добавим, о проектах по обеспечению граждан с ОВЗ адаптированными квартирами начали говорить еще в 2021 году. С таким предложением выступил мэр Казани Ильсур Метшин.

По его словам, вопрос обеспечения этой категории граждан жильем, соответствующим требованиям «Доступной среды», в городе стоит очень остро. Если большинство общественных учреждений оснащены всем необходимым для людей с инвалидностью, то жилой фонд — нет.



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Александр Зарипов