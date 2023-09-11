Единый день голосования в Казани прошел без внештатных ситуаций
В Казани Единый день голосования 10 сентября прошел без внештатных ситуаций. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил руководитель аппарата исполкома города Булат Алеев.
— Пристальное внимание было уделено безопасности и правопорядку на избирательных участках и прилегающих территориях. Все объекты, задействованные при проведении выборов, оснащены средствами противопожарной охраны, кнопками тревожной сигнализации, стационарными металлодетекторами, размещены схемы эвакуации людей на случай чрезвычайных ситуаций, — сказал он.
Булат Алеев уточнил, что 10 сентября на избирательных участках дежурили полицейские и муниципальных служащие.
— Внештатных ситуаций на избирательных участках не зафиксировано. В течение всего дня голосования жалоб от участников избирательного процесса не поступало, — доложил он.
Напомним, в столице Татарстана замещению подлежит мандат депутата Казанской городской думы по Павлюхинскому одномандатному избирательному округу №16 в Приволжском районе города. Это связано с тем, что директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина избрана в 2022 году депутатом Госсовета Татарстана.
На выборах в Казани задействовали 17 избирательных участков в Приволжском районе. В списке избирателей были 34 894 человека, в том числе 719 впервые голосующих.
Единый день голосования в России проходил 10 сентября. В Татарстане их организовали в 26 районах.
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