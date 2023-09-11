Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» десяти городам России

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» десяти городам страны. В их числе Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рубцовск, Рязань, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

Все они удостоились звания за «значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях». Уточняется, что жители проявили массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено в 2020 году. Ранее его были удостоены 53 населенных пункта. Казань попала в этот список три года назад. На военный лад в столице ТАССР перестроили 139 промышленных предприятий, еще 70 предприятий были эвакуированы из центральных и западных регионов страны. На предприятиях изготавливалось более 600 наименований оружия, боеприпасов и снаряжения для нужд Красной Армии.



В мае этого года в столице Татарстана торжественно открыли стелу «Казань — город трудовой доблести». Ее установили на площадке возле Северного вокзала.



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Айрат Назипов