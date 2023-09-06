Итоги дня: договор России и Турции, новые инвестпроекты Татарстана, последнее слово экс-главы банка «Спурт»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 6 сентября:
- В Татарстане отменили режим чрезвычайной ситуации, который был введен в июле из-за засухи во всех 43 районах республики. Решение приняли в связи с устранением угрозы продовольственной безопасности и завершением мероприятий по преодолению последствий ЧС.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов в сопровождении гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина посетил 17-ю международную выставку коммерческого транспорта Comtrans 2023 в Москве. Челнинский автогигант представил на экспозиции почти три десятка экспонатов.
- Также на КАМАЗе рассказали, что уже в следующем году собираются представить водородный электробус. Он будет изготовлен на новой компонентной базе из России и дружественных стран.
- Россия и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна. Однако сторонам еще нужно рассмотреть ряд вопросов касательно логистики, финансов, маршрутов и так далее.
- На международный форум Kazan Digital Week зарегистрировались 5,7 тысячи человек (в прошлом году мероприятие посетили 15 тысяч). Также заявки подали 1 111 спикеров, из которых были отобраны 462 человека. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев выразил мнение, что форум может стать наиболее массовым IТ-мероприятием в регионах.
- Инвестсовет Татарстана одобрил строительство многофункционального комплекса с конгресс-центром «Яр парк» на берегу Казанки на месте «Ривьеры» стоимостью 28,7 млрд рублей. Предполагаемая площадь — 11 га, конечный срок реализации проекта — 2027 год. Реновацию этой территории доверили питерскому девелоперу Kravt Group.
- Всего инвестсовет одобрил проекты на сумму свыше 43 млрд рублей. Большая часть имеет небольшой срок реализации — до 2—3 лет (включая ввод в эксплуатацию), уточнила глава АИР Талия Минуллина. В результате предполагается создать свыше 3 тысяч рабочих мест.
- В первом полугодии 2023 года юридическим лицам и ИП в Татарстане было выдано 568,9 млрд рублей новых кредитов — это на 20,6% больше, чем в январе — июне 2022 года. Общий объем обязательств юрлиц и ИП по кредитам на 1 июля в республике вырос на 20,5% — до 816,9 млрд рублей. При этом обязательства по займам крупнейших предприятий выросли в годовом выражении на 17,6%, а по кредитам субъектов МСП — на 25,8%.
- Миндортранс Татарстана разработал правила льготного и бесплатного проезда по платным трассам. Так, предположительно, с 1 сентября 2024 года такое право будет распространяться на транспорт общего пользования, машины экстренных служб, школьные автобусы и транспорт, перевозящий группы детей на различные мероприятия.
- В Казани на 15 сентября намечено оглашение нового приговора бывшему предправления АКБ «Спурт» и экс-председателю совета директоров компаний ОАО «КЗСК» и «КЗСК-Силикон» Евгении Даутовой. В последнем слове обвиняемая в злоупотреблениях с ущербом для банка в 890 млн рублей вновь заявила — во всем виноват кризис 2014-го и отсутствие обещанной государством поддержки.
- Правительство Татарстана установило сумму платы за детский сад на 2024—2026 годы. Так, средняя плата за одного ребенка за 3 часа пребывания в яслях составит 780 рублей в месяц, для многодетной семьи — 390 рублей. Полный день в яслях обойдется родителям в 2 тысячи рублей, для детей старше трех лет — 1,9 тысячи рублей.
- В Казани планируют расширить зону платной парковки вдоль улицы Чернышевского. Стоянка вместимостью в 12 мест появится на нечетной стороне улицы. Оплата составит 50 рублей за час. Общее число парковок в Казани после изменений должно увеличиться на 103 — до 8 994.
- «Дочка» застройщика «КамаСтройИнвест» построит в Приволжском районе Казани новый жилой комплекс за «Бахетле» на Оренбургском тракте. Многоэтажные дома расположатся на территории, собранной из 18 небольших земельных участков, стеснив уже имеющийся в этом месте ЖК «Чистое небо». Кроме жилья, напротив Танкового кольца планируется уместить один детский сад и сразу несколько объектов инженерного назначения.
- Объем валового регионального продукта (ВРП) Татарстана по итогам 2023 года прогнозируется на уровне в 3,8 трлн рублей — это 102% к 2022 году. В общем объеме ВРП 26% занимает добыча полезных ископаемых, 17,5% составляют обрабатывающие производства, 10,4% — оптовая и розничная торговля, 7,7% — строительство, 5,6% — транспортировка и хранение, 4,3% — сельское хозяйство.
- В медицинские организации Татарстана после укусов клещей обратились 7 905 человек, 2 035 из которых — казанцы. Показатели по республике снизились на 6,4%, по сравнению с 2022 годом, но остались на 6,8% выше среднемноголетнего уровня.
- Картины Казанского международного фестиваля мусульманского кино впервые покажут в кинотеатрах всех 45 муниципалитетах Татарстана. XIX Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 5 по 9 сентября. В оргкомитет в этом году поступило 712 заявок из 44 стран.
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- Европейский суд общей юрисдикции решил снять с бывшего генерального директора Ozon Александра Шульгина персональные ограничения. Это первый случай, когда постановлением суда в ЕС снимают санкции с российского бизнесмена.
- Минувшее лето было самым жарким за всю историю наблюдений, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он указал, что «климат нарушается быстрее, чем люди могут справиться с экстремальными погодными явлениями».
- В новую часть казанского зооботсада «Африка. Река Замбези» накануне привезли слона Филимона из Московского зоопарка. Переезд готовился в течение полутора лет. Для перевозки животного весом более 2,5 тонны и ростом в 2,25 м, был задействован 60-тонный кран.
- Сельскую ипотеку в России рассчитывают возобновить в 2024 году, сейчас идет работа над возобновлением льготного кредитования отрасли. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, у министерства выросли обязательства по ранее выданным кредитам, поэтому часть денег действительно закончилась.
- В России появился центр переподготовки ветеранов спецоперации. Они будут преподавать в школах новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины».
- Минобороны России предложило ввести воинский учет для заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Из Положения о воинском учете хотят исключить подпункт из пункта 15, в соответствии с которым отбывающие наказание в виде лишения свободы граждане не подлежат воинскому учету.
Ключевые события 560-го дня специальной военной операции на Украине:
- Россия запросила на 12 сентября проведение заседания СБ ООН по поставкам западных вооружений Украине, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
- В Минобороны России заявили, что ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ. Объект поражен. Цель удара достигнута.
- Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов призвал провести расследование незаконной военно-биологической деятельности США после интервью американского политика. Последний заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают биологическое оружие на Украине, в котором используются различные виды новых синтетически выведенных штаммов.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Орехово-Василевка, Химик, Невельское и Марьинка Донецкой Народной Республики.
- На Херсонском направлении в результате ударов авиации и огня российской артиллерии потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и гаубица «Мста-Б».
- На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмового отряда 38-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Изменений в тактическом положении российских войск нет.
- На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии ведением активной обороны улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Свердловка Луганской Народной Республики.
- На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 103 районах.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Макеевка, Новоникольское, Меловатка Луганской Народной Республики, Берестовое Донецкой Народной Республики, Пшеничное, Семеновка Запорожской области, Ольшана Харьковской области и Крынки Херсонской области.
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Илина ХакимоваОбществоВласть
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