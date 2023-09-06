В Казани вдоль улицы Чернышевского появятся платные парковки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани планируют расширить зону платной парковки вдоль улицы Чернышевского, следует из проекта постановления исполкома города.



Парковка появится на нечетной стороне улицы Чернышевского (от пересечения с ул. Московской до пересечения с ул. Лево-Булачной) — 12 мест. Оплата составит 50 рублей за час. Общее число парковок в Казани после изменений должно увеличиться на 103 — до 8 994.

Планируется организовать платные парковки по обе стороны улицы Нигматуллина от участка от ул. Сибгата Хакима до пересечения с ул. Чистопольской. Сейчас паркинг есть только на нечетной стороне. Число парковочных мест на этом участке вырастет с нынешних 77 до 93.

Сократится количество мест на улице Патриса Лумумбы возле территории перед домом №1/40 на ул. Аэропортовской — со 140 до 89.

Кроме участка вдоль улицы Чернышевского, новые парковки появятся:



на четной стороне улицы Адоратского (от пересечения с ул. Маршала Чуйкова, до пересечения с ул. Академика Лаврентьева) — 15 мест, 30 рублей за час парковки;

на улице Жимешле (от пересечения с ул. Дубравной, напротив здания №2, строения 1 на ул. Дубравной) — 79 мест, 30 рублей за час;

на местном проезде (от пересечения с ул. Подлужной до пересечения с Кремлевской набережной) — 33 места, 50 рублей за час.

Казанские власти намерены потратить 3,1 млн рублей на работы по нанесению дорожной разметки парковочных мест на улично-дорожной сети. В списке — 27 адресов. В перечень вошли: проспект Ямашева, улицы Островского, Петербургская, Калинина, Чехова, Достоевского, Вишневского, Лево-Булачная, Бурхана Шахиди, Толстого, Искра, Бондаренко, Шуртыгина, Университетская, Бондюжская, Гвардейская, Патриса Лумумбы, Щербаковский переулок и парковка на Центральном стадионе.

Исполком Казани в июле опубликовал обновленный реестр платных муниципальных парковок на дорогах общего пользования местного значения города. В нем перечислены парковки, плата за пользование которыми повышена до 50, 70 и 100 рублей. Полный список — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко