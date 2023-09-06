«Прошу меня оправдать»: в суде Казани выступила с последним словом экс-глава банка «Спурт»

15 сентября в Казани намечено оглашение нового приговора бывшему предправления АКБ «Спурт» и экс-председателю совета директоров компаний ОАО «КЗСК» и «КЗСК-Силикон» Евгении Даутовой, передает с заседания журналист «Реального времени».

Сегодня в последнем слове обвиняемая в злоупотреблениях с ущербом для банка в 890 млн рублей вновь заявила — во всем виноват кризис 2014-го и отсутствие обещанной государством поддержки. «Прошу меня оправдать», — обратилась Даутова к суду.



На предпоследнее заседание суда Даутова пришла в черном. И с опозданием, поскольку принимала участие в рассмотрении ходатайства о снятии ареста с имущества коммерческих компаний в другом зале Вахитовского суда Казани. Сегодня она последовательно напомнила три эпизода своего обвинения и со ссылкой на позицию арбитражных судов трех инстанций озвучила:

— Невозврат кредитов «группы КЗСК» произошел не в результате моих действий, а по причине банкротства «КЗСК» и «КЗСК-Силикон», которые наступили по причине внешних обстоятельств — валютного кризиса 2014 года. Эти факты установлены Арбитражным судом РТ и последующими инстанциями.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Напомним, в 2019-м Даутову приговорили к 3 годам колонии за злоупотребления в банке и фальсификацию финансовой отчетности с ущербом 2,9 млрд рублей. Она отбыла две трети срока, работая в прачечной СИЗО Казани, и вышла по УДО за 11 месяцев до его окончания. Но уже через несколько месяцев вновь получила статус фигурантки уголовного дела о доведении до банкротства все того же банка «Спурт». В судебных прениях по новому делу гособвинитель запросил для 66-летней подсудимой 6 лет колонии. Заметим, такой же срок прокуратура предлагала по первому делу, где Даутова полностью признала вину.

Еще до прений выяснилось — по двум эпизодам нового дела уже истекли сроки давности. На их прекращение по данному не реабилитирующему основанию защита не согласна — в этом случае АСВ может претендовать на взыскание средств по данным эпизодам. На финише процесса представители новой администрации банка-банкрота предъявили его экс-главе иск на 890 млн рублей. Ранее они надеялись взыскать эти средства через арбитраж, однако проиграли в судах двух инстанций.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Напомним версию силовиков по двум «просроченным» эпизодам:

Кредит для погашения кредита на 100 миллионов. Злоупотреблением со стороны предправления банка силовики считают выдачу в августе-сентябре 2016 года кредитов на 100 млн рублей компании «Торговля и логистика», что, по версии обвинения, не вела реальной финансово-хозяйственной деятельности. Вся полученная сумма ушла на погашение задолженности по равнозначному кредиту ООО «Уфимское производственное предприятие», выданному «Спуртом» в 2016 году. На момент сделки в УПП уже началось конкурсное производство, но имелись активы, которых не было у нового, технического заемщика.

Позиция Даутовой кардинально отличается: «Торговля и логистика» не была техническим заемщиком, сделка была выгодна банку, ведь на тот момент на «Уфимское предприятие» был подан иск по банкротству на 530 млн рублей. Без указанной сделки «Спурт» рисковал оказаться в третьей очереди и получить в лучшем случае 2 млн рублей вместо 100, заявила она сегодня в последнем слове. И добавила: «Компания работала до 2019 года, но АСВ не предприняло никаких мер по возврату кредита».

Займы самой себе на 78,1 млн рублей. Также в обвинении Даутовой указаны шесть кредитов самой себе, выданные банком с 14 февраля по 9 марта 2017 года на суммы от полутора до 23 млн рублей каждый. Общий ущерб «Спурта» оценен в 78,1 млн рублей.

Однако следствием установлено, что деньги не обналичивались и технически банк даже не покидали, то есть ни о каком выводе активов речь не идет. Даутова подтверждает — средства внутреннего займа пошли на выкуп акций ради консолидациии портфеля по просьбе потенциальных инвесторов.

realnoevremya.ru

По тяжкому эпизоду срок давности не истек:

Невозвратные займы 712 млн на КЗСК и «КЗСК-Силикон». По версии обвинения, с 5 сентября 2013 года по 6 февраля 2017 года Даутова умышленно, вопреки интересам банка «Спурт», в целях извлечения выгод и преимущества в виде финансирования принадлежащих ей ОАО «Казанский завод синтетического каучука» и ОАО «КЗСК-Силикон» выдала кредиты десятку подконтрольных компаний — в том числе прописанных в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Они были направлены на финансирование нефтехимического комплекса, но привели к образованию невозвратной задолженности в 712 млн рублей, снижению нормативов достаточности собственных капиталов банка.

Сегодня Даутова отметила — вменяемые 712 млн рублей составляли лишь 23% от собственного капитала «Спурта», на момент выдачи кредитов он составлял 3 млрд рублей. Сделки, способные привести к банкротству, должны происходить с активами не менее в 25% от собственного капитала. «Считаю, в моих действиях нет состава преступления по ч.2 ст. 201 УК РФ».



«Личной материальной выгоды [от этого кредитования] я никакой не получала. В мыслях такого не было», — заявляла в прениях и на допросе в суде Евгения Даутова. Рассказывала про то, как проект частно-государственного партнерства по строительству производства сырья для оборонки «КЗСК-Силикон» оказался брошен второй стороной на середине, и наполовину построенный завод априори не мог приносить прибыль. А еще о том, как госкураторы проекта не рекомендовали сделки с найденными инвесторами, и Центробанк не дал добро на санацию при наличии банков, готовых поддержать «Спурт». При этом в ходе банкротства арестованное имущество «КЗСК-Силикон» включая десятки гектаров земли в центре Казани продали за 395 млн рублей.



— 6,4 млрд рублей вложено в «КЗСК-Силикон». «КЗСК на декабрь 2016 года оценивалось в 8,6 млрд, — сообщила сегодня в последнем слове обвиняемая. — То есть при продаже с торгов по справедливой цене кредиторы должны были получить все свои кредиты. Но реализация имущества «Силикона» с торгов 8 августа 2022 года была произведена за 395 млн рублей, что составляет лишь 6% от вложенных средств и вызывает вопросы.

представитель АСВ. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Она напомнила — существовал инвестор, готовый дать за недостроенный завод уже вложенную кредиторами цену. Но ему не дали это сделать: «Суд отказался на время погашения закрыть торги и назначил дату заседание на 10 августа, а объекты в срочном порядке были проданы за день до этого — 8-го. Суд обеспечит мер не наложил, в результате — кредиторы не получат своих ресурсов».



Ущерб от этих действий трем госструктурам — ВЭБ.РФ, АСВ и Росимуществу Евгения Даутова оценила в 5 млрд рублей.

Критикуя речь прокурора и текст обвинения, экс-глава банка «Спурт» отметила — статус «технических» компаний в нем почему-то получили и недостроенный «КЗСК-Силикон», и действующие заводы «КЗСК» и СК «Дзержинск» с их штатами, лицензиями и реальными производственными площадями. А еще в «технические» записали две коммерческие компании с 17-летней историей работы на рынке.

Ирина Плотникова