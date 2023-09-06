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В России создали центр переподготовки ветеранов СВО для преподавания в школах

15:33, 06.09.2023
В России создали центр переподготовки ветеранов СВО для преподавания в школах
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России появился центр переподготовки ветеранов спецоперации. Они будут преподавать в школах новый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины», сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, российских школьников будут обучать предмету «Основа безопасности и защита Родины» вместо ОБЖ с 1 сентября 2024 года. В рабочую группу, которая составляла учебную программу, вошли представители Министерства обороны и МЧС.

Переименование ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины» было одобрено Советом Федерации на 550-м заседании 28 июля.

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    Галия Гарифуллина
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