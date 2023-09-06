В Минобороны России предложили ввести воинский учет для заключенных

Минобороны России предложило ввести воинский учет для заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Проект ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагают ввести в Положение о воинском учете. Из него хотят исключить подпункт из пункта 15, в соответствии с которым отбывающие наказание в виде лишения свободы граждане не подлежат воинскому учету.

Согласно нововведению, для постановки и снятия с особого воинского учета заключенным не нужно будет посещать военкоматы. Списки военнообязанных в военкоматы будут передавать исправительные учреждения.



realnoevremya.ru (архив)

В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет гражданам с судимостью или ограниченно годным к военной службе заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России. В законе «О воинской обязанности и военной службе» предлагается прописать, что в период мобилизации, военного положения и в военное время можно заключать контракт с гражданами с погашенной судимостью и отбывшими наказание, имеющими судимость (кроме тяжких и особо тяжких преступлений), а еще совершившими преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено.

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Айрат Назипов