ООН: минувшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Минувшее лето было самым жарким за всю историю наблюдений, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.



Он указал, что в связи с таким повышением температуры необходимо активизировать действия, поскольку «климат нарушается быстрее, чем люди могут справиться с экстремальными погодными явлениями»:

— Лидеры должны уже сейчас активизировать борьбу за решения в сфере борьбы с изменением климата. Мы все еще можем избежать худшего, — приводит «РИА Новости» его слова.

realnoevremya.ru (архив)

Этим летом Роспотребнадзор призывал сокращать рабочий день в связи с жаркой погодой. Продолжительность рекомендовалось уменьшить на один час, если температура в помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса. Если температура повысилась до 29 градусов — на два часа, до 30,5 градуса — на четыре часа.

С аналогичной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он предложил обязать работодателей сокращать рабочий день по требованию сотрудника при высоких температурах в помещении.



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Маргарита Головатенко