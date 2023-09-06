На Танковом кольце в Казани планируется построить 24-этажные дома

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», «дочка» застройщика «КамаСтройИнвест» построит в Приволжском районе Казани новый жилой комплекс за «Бахетле» на Оренбургском тракте. Многоэтажные дома расположатся на территории, собранной из 18 небольших земельных участков, стеснив уже имеющийся в этом месте ЖК «Чистое небо». Кроме жилья, напротив Танкового кольца планируется уместить один детский сад и сразу несколько объектов инженерного назначения. Подробности — в материале «Реального времени».

Дома в 24 этажа на 1,5 тысячи человек

Площадь территории в границах проекта планировки достигает 72,2 тысячи кв. метров. При этом сама площадь зоны размещения объектов составляет лишь 45 тысяч «квадратов», из которых большую часть займут дома, высота которых не может быть больше 24 этажей, — 31,4 тысячи кв. метров. Планируемая численность населения на данный момент находится в пределах полутора тысяч человек.

Согласно расчетным показателям проекта, для будущего ЖК уже необходим детский сад на 123 места (дошкольное учреждение на 125 мест входит в план строительства), а также школа на 260 мест. Что касается здравоохранения, то обслуживать эти дома смогут: одна взрослая поликлиника на 28 посещений в смену и одна детская — на 10 посещений. Часть этих объектов уже имеется на близлежащих улицах, и потому потребность в их строительстве отсутствует.

Также авторы проекта рассчитали и предварительные показатели того, как должна выглядеть парковочная инфраструктура:

456 машино-мест для постоянного хранения автомобилей;

82 машино-места для гостевой автостоянки;

158 машино-мест для встроенно-пристроенных помещений.

Планируется, что все эти места расположатся в подземных паркингах, пристроях жилых домов, при расширении имеющихся улиц и на уже существующих парковках соседних домов.

Обеспечивать безопасность жилого комплекса и его инфраструктуры будут пожарные части №1 (ул. Х. Такташа, 39) и №10 (ул. Оренбургский тракт, 211), подстанция скорой помощи №6 (ул. Сафиуллина, 10), а также участковый и опорный пункты полиции (ул. Шаляпина, 41 и Курчатова, 7а).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом же строительство жилого комплекса будет производиться в три основных этапа, сроки которых в настоящее время еще не определены:

1-й этап: общая площадь квартир — 23,4 тысячи кв. метров, площадь встроенных нежилых помещений — 3,6 тысячи кв. метров.

2-й этап: общая площадь квартир — 18 тысяч кв. метров, площадь встроенных нежилых помещений — 5,2 тысячи кв. метров.

3-й этап: общая площадь квартир — 4,1 тысячи кв. метров, площадь встроенных нежилых помещений — 690 кв. метров.

скриншот проекта от realnoevremya.ru

Возведением ЖК займется убыточная «дочка» крупного застройщика

Строительство нового ЖК на Оренбургском тракте будет вести ООО «Специализированный застройщик «Гринвич», зарегистрированное в декабре 2017 года. Оно на 99% принадлежит ООО «КамаСтройИнвест», совладельцем которого является депутат Казгордумы Делюс Сиразетдинов, 1% напрямую принадлежит Сиразетдинову. В ноябре 2022 года он покинул пост директора ООО «Гринвич», передав бразды правления Эльвире Губайдуллиной, которая в настоящий момент также является руководителем головной компании.

Напомним, о похожей истории «Реальное время» писало в мае этого года, когда стало известно, что в Казани на пересечении улиц Тихомирнова и Калинина появится новый малоэтажный ЖК. Работы по его возведению ведет ООО «Специализированный застройщик «Урбанстрой», которое также появилось в декабре 2017 года и в тех же долях принадлежит «КамаСтройИнвест» (99%) и Сиразетдинову (1%). Эту компанию он покинул уже в апреле, а ее управлением также занялась Губайдуллина.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» обратилось за подробностями проекта жилого комплекса на Оренбургском тракте к самому Делюсу Сиразетдинову, однако он заявил, что пока не может дать комментарий по этой теме.

В прошлом году ООО «Гринвич» показало убытки в 195 тысяч рублей. До этого на протяжении двух лет они достигали 216 тысяч рублей, а еще ранее — 226 и 184 тысячи рублей. В свою очередь, «КамаСтройИнвест» закончил 2022 год с оборотом в 187,1 миллиона рублей, а чистая прибыль достигала 7,2 миллиона рублей. Всего же эта компания имеет 13 дочерних предприятий, из которых 12 являются специализированными застройщиками.

1 / 14 realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Максим Кокунин