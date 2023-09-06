Бизнес Татарстана набрал кредитов на 800 миллиардов

Кредитование малого и среднего бизнеса растет более быстрыми темпами, чем сегмент крупных предприятий. Основным драйвером роста остаются льготные кредиты и господдержка в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Общий объем обязательств юрлиц и ИП на 1 июля в Татарстане вырос на 20,5% — до 816,9 млрд рублей. При этом обязательства по займам крупнейших предприятий выросли в годовом выражении на 17,6%, а по кредитам субъектов МСП — на 25,8%. Как на рынок влияет ужесточение денежно-кредитной политики и повышение ключевой ставки и есть ли риски в бурном росте кредитования МСП — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Бизнес занял свыше 800 миллиардов рублей

В первом полугодии 2023 года юридическим лицам и ИП было выдано 568,9 млрд рублей новых кредитов — это на 20,6% больше, чем в январе — июне 2022 года. Такая динамика обусловлена увеличением объема кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (+30,4%, до 224,7 млрд рублей в январе — июне 2023 года), сообщили «Реальному времени» в отделении Банка России — Национальном банке по Республике Татарстан.

Объем кредитов, выданных крупнейшим заемщикам, в первом полугодии вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% — до 344,2 млрд рублей.

Общий объем обязательств по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 июля 2023 года вырос на 20,5% по сравнению с 1 июлем 2022 года и составил 816,9 млрд рублей. Обязательства по кредитам крупнейших предприятий увеличились в годовом выражении на 17,6%, до 511,7 млрд рублей, по кредитам субъектов МСП — на 25,8%, до 305,2 млрд рублей.

Динамика обусловлена увеличением объема кредитования субъектов малого и среднего бизнеса до 224,7 млрд рублей (+30,4%). realnoevremya.ru

Такие показатели связаны во многом с реализацией национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Благодаря нацпроекту бизнес Татарстана с начала года смог привлечь заемного финансирования на рекордную сумму более 10 млрд рублей, говорится в сообщении Минэкономики РТ.

Татарстан опередил Москву

Сегодня республика лидирует в России по объемам льготного инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса. В общей сложности в России инвесткредиты были одобрены для 658 субъектов МСП на 79,4 млрд рублей. Второе место после Татарстана (где было привлечено 6,2 млрд рублей) занимает Москва с суммой 6,1 млрд рублей, третье место — Новосибирская область с 4,8 млрд рублей. Также в пятерку лидеров входят Свердловская область и Пермский край с суммами 4,7 и 3,6 млрд рублей соответственно.

Республика лидирует в России по объемам льготного инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса. realnoevremya.ru

Программа льготного инвесткредитования была запущена в августе прошлого года благодаря совмещению льготного кредитования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и программы стимулирования кредитования Банка России и Корпорации МСП. Сегодня получить по программе льготные кредиты от 50 млн рублей могут предприятия малого и среднего бизнеса из приоритетных сфер экономики: обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, профессиональной научной и технической деятельности. Ставка по программе привязана к величине ключевой ставки.

Кредитование МСП растет второй год подряд

Беспрецедентное внешнее давление на крупный бизнес в прошлом году привело к тому, что банки снизили объемы его финансирования — по сравнению с 2021 годом спад выдач составил около 27% и повысили заинтересованность банков сегментом МСП, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА». Запуск механизма параллельного импорта и переориентация логистических цепочек на дружественные страны, осваивание ниш ушедших с российского рынка иностранных компаний, а также инфляционный фактор поддержали спрос на кредиты со стороны субъектов МСБ.

В результате в 2022 году около 17% выдач кредитов юридическим лицам-резидентам пришлись, по данным Банка России, на малый и средний бизнес, в то время как в середине 2020 года на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, этот показатель опускался до 9%. Как следствие, по итогам 2022 года сегмент кредитования МСБ показал существенный рост — объемы выдач составили 11,4 трлн рублей, что на 8% больше, чем годом ранее, а портфель кредитов вырос на 30% до 9,6 трлн рублей, показав новый максимум.

Около 17% выдач кредитов юридическим лицам-резидентам пришлись, по данным Банка России, на малый и средний бизнес. realnoevremya.ru

Государственные программы продолжают играть важную роль в поддержке рынка. По данным Министерства экономического развития РФ, в 2022 году малый и средний бизнес смог привлечь более 1,3 трлн рублей кредитных средств за счет инструментов господдержки, в том числе за счет нового «зонтичного» механизма поручительств Корпорации МСП и продуктов региональных гарантийных организаций.

В 2023 году экономика России продолжает трансформироваться, что требует замещения продуктов и услуг ушедших иностранных компаний, а также перестройки внешнеэкономических связей. В этой связи «Эксперт РА» ожидает, что в этом году кредитование МСБ продолжит рост, который будет поддерживаться как спросом на кредитные средства со стороны заемщиков, так и высокой заинтересованностью банков в работе с этой группой клиентов на фоне возросших рисков и сжатия спроса в сегменте крупного бизнеса.

Одним из факторов роста кредитования является активное освоение госпрограмм, направленных на поддержку малого бизнеса, подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе татарстанского отделения Сбербанка. Наибольший объем выданных средств в Сбере пришелся на программы МЭР 8,5% / 9,95%, льготное кредитование АПК, «Зонтичный» механизм предоставления поручительства Корпорации МСП, а также на совместные программы с Гарантийным фондом Республики Татарстан в части предоставления поручительства.

Директор по работе с корпоративными клиентами Росбанка в Республике Татарстан Сергей Панковец считает, что рост кредитования бизнеса во многом связан с тем, что компании достаточно быстро адаптируются к реалиям рынка и готовы наращивать объемы работы.

В сегменте среднего и крупного бизнеса портфель Росбанка вырос на 60% с начала 2023 года, отметил он. Количество активных кредитных договоров увеличилось в 2,3 раза. Кредитный портфель корпоративных клиентов в Татарстане за первое полугодие 2023 года увеличился на 55,6%. Активным спросом пользовались не только кредитные продукты, но и банковские гарантии (+41,9%).

Наиболее уверенное развитие, по его словам, показывают предприятия, которые ориентируются на внутренний спрос и смогли заместить выбывших иностранных игроков. Сюда можно отнести бизнес из таких сфер, как пищевая промышленность, производство товаров первой необходимости, фармацевтику, оптовую торговлю, а также компании, связанные с госзаказом, перечислил он. «При этом многие торговые, производственные, сервисные предприятия столкнулись с нехваткой оборотного капитала, так как поставщики не всегда готовы предоставлять товарные кредиты , — отметил Панковец. — Этот фактор также способствовал увеличению спроса на кредитные ресурсы со стороны бизнеса».

В Росбанке отметили и увеличивающееся количество запросов клиентов по различным программам с государственной поддержкой.



Банк России указывает на риски

При этом Банк России предупреждает, что качество кредитов в МСП хуже, чем в других сегментах даже несмотря на снижение доли наиболее проблемных ссуд IV—V категории качества (преддефолтной и дефолтной категорий). В 2022 году они заняли 8,2% от всего портфеля. В абсолютных значениях проблемными были порядка 780 млрд рублей кредитов.



Банк России предупреждает, что качество кредитов в МСП хуже, чем в других сегментах. Максим Платонов/realnoevremya.ru

На ухудшение качества кредитного портфеля МСП указывают как минимум три фактора, перечисляет ЦБ. В частности, само снижение доли «проблемных кредитов» происходит из-за активного роста портфеля — объем таких ссуд на самом деле практически не меняется.

Кроме этого, если исключить из расчета кредиты застройщикам, которые являются надежными заемщиками, но условно относятся к МСП, то доля проблемных ссуд будет выше — около 11%. Третий фактор, подтверждающий опасения ЦБ, — это высокий объем реструктуризаций: 1,7 трлн рублей (примерно 18% портфеля) за 2022 год.



Татарстан — островок стабильности

— Татарстан в числе лидеров роста региональных экономик. Например, ВРП Татарстана в первом квартале 2023 года вырос на 1,9% к первому кварталу 2022 года, тогда как ВВП России, наоборот, упал на 1,8%. Регион извлекает выгоды из своего развитого нефтехимического комплекса. Это особенно заметно на фоне стагнации российской экономики, — прокомментировал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Одной из причин экономического роста является активное кредитование экономики Татарстана. Тем более в республике, несмотря на последний банковский кризис, сохранилось много региональных банков. В первую очередь, конечно, следует отметить крупнейший банк «Ак Барс», говорит эксперт. «Наличие собственных региональных банков способствует росту кредитования предприятий региона. Кроме того, включение республики в число пилотных регионов по тестированию партнерского (исламского) банкинга тоже будет способствовать росту финансирования региональной экономики, — считает он. — Татарстан несомненно будет лидером среди четырех регионов, включенных в этот эксперимент».



Резкое повышение ключевой ставки, безусловно, будет способствовать замедлению кредитования и ослаблению восстановительных процессов в экономике, считает Максим Осадчий: «Тем более глава ЦБ Эльвира Набиуллина 1 сентября заявила, что не исключено дальнейшее повышение ключевой ставки. Однако, будем надеяться, продолжат работать льготные программы кредитования бизнеса с пониженными ставками», — отмечает эксперт.

Малый бизнес занял важную роль в импортозамещении

«Рост кредитного портфеля, который наблюдается в Республике Татарстан, характерен для всего банковского сектора — за период с 1 июля 2022 года по 1 июля 2023 года задолженность юридических лиц и ИП в целом по Российской Федерации выросла на 30%, — отметила младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Юлия Якупова. — При этом выдачи кредитов субъектам МСП за 6 месяцев 2023 года оказались на 31% больше, чем за 6 месяцев 2022 года, в то время как выдачи кредитов крупному бизнесу стагнируют — снижение составило 3,4%».

Такая динамика во многом обусловлена тем, что в прошлом году субъекты МСП получили существенный толчок к развитию на фоне перестройки экономики и внешнего санкционного давления на крупный бизнес — малые и средние предприятия стали важным звеном в логистических цепочках, а также в рамках осваивания ниш ушедших с российского рынка компаний. Кроме того, постепенное снижение процентных ставок, которое наблюдалось в 1 полугодии 2023 года, также способствовало развитию кредитования.



Кредиты будут дорожать

Траектория кредитных ставок всегда повторяет ставку ЦБ, и стоимость займа на фоне недавнего повышения ключевой ставки до 12% годовых также увеличится.

— Однако здесь есть нюансы. Краткосрочные кредиты могут значительно подорожать, и это будет способствовать снижению спроса на ресурсы, охлаждению кредитного рынка и замедлению темпа инфляции, — считает Михаил Зельцер, эксперт БКС Экспресс. — А долгосрочные кредиты менее чувствительны к изменению процентных ставок, и такого сильного удорожания там не ожидается.

Если условия внешней и внутренней среды не улучшатся, инфляция продолжит сильно расти, а рубль не укрепится, то Банк России продолжит ужесточение денежно-кредитной политики и осенью еще раз поднимет ставку, прогнозирует эксперт.

«Главным фактором роста корпоративного кредитования в РФ стало общее восстановление экономической активности в стране после прошлогоднего спада. Кроме того, потребность в ресурсах также была связана с инвестициями в трансформацию и адаптацию бизнеса к новым условиям, усложнением логистических цепочек, значительный вклад вносило кредитование жилищного строительства. Определенную роль сыграло и продолжившееся замещение внешних заимствований с учетом фактического закрытия для российских компаний западных рынков капитала», — считает Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

В России в целом ситуация с корпоративным кредитованием схожая. По данным ЦБ, портфель кредитов юрлицам российских банков по состоянию на конец июня вырос на 19,8% в годовом выражении, а портфель кредитов субъектам МСП — на 31,9%.



Однако недавнее резкое повышение ключевой ставки ЦБ приведет к определенному «охлаждению» корпоративного кредитования в стране в предстоящие месяцы, соглашается аналитик. Тем не менее, по его оценкам, можно рассчитывать на рост портфеля кредитов юрлицам по итогам года на уровне 12-13%.



