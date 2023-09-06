В Татарстане отменили режим ЧС из-за засухи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане отменили режим чрезвычайной ситуации, который был введен в июле из-за засухи во всех районах республики. Соответствующее распоряжение подписал руководитель региона Рустам Минниханов.

В документе говорится, что решение было принято в связи с устранением угрозы продовольственной безопасности и завершением мероприятий по преодолению последствий чрезвычайной ситуации.

Режим действовал во всех 43 районах Татарстана.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в Татарстане в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей из-за заморозков, суховеев и засухи, ввели режим чрезвычайной ситуации. Минсельхозпроду республики также было поручено за пять дней разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций. Режим ЧС действовал с 3 июля.

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Айрат Назипов