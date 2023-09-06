Россия и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Россия и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

— Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок, — передает «РИА Новости» слова замглавы ведомства Александра Грушко.

По оценкам собеседника, сторонам еще нужно рассмотреть целый ряд вопросов. Они касаются логистики, финансов, маршрутов и так далее.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На переговорах в Сочи с Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что Россия будет готова реанимировать зерновую сделку сразу после того, как будут выполнены все зафиксированные договоренности. Президент Турции выразил мнение, что способствовать возобновлению сделки может новый пакет предложений.

Позднее Эрдоган назвал переговоры со своим российским коллегой продуктивными. Он считает, что «весь мир оценил эту встречу».

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Айрат Назипов