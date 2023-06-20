На участие в Казанском фестивале мусульманского кино — 2023 поступило больше 700 заявок из 44 стран

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В начале сентября 2023 года в столице Татарстана пройдет XIX Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Уже 1 июля организаторы опубликуют его шорт-лист.

На участие в КФМК в этом году принято 712 заявок из 44 стран.

Среди них Пакистан, Казахстан, Греция, Турция, Индия, Эстония, США, Канада, Грузия, Беларусь, Франция, Австралия, ОАЭ, Китай, Тунис, Марокко, Бразилия, Великобритания и многие другие.

Из всех заявок на Казанский фестиваль мусульманского кино отберут всего 50 картин.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В этом году площадкой для показа фильмов выбран кинотеатр в ТРЦ «Корстон», где будут задействованы четыре зала, и кинотеатр «Мир». Церемония открытия КФМК в этом году впервые пройдет в театре имени Камала. А церемония закрытия состоится в закрытом формате только для участников фестиваля в бальном зале «Корстона».

Считается, что новейшая история игрового татарстанского кинематографа началась примерно 15 лет назад, когда появился фильм «Куктау». С тех пор в среднем каждый год появлялись один-два фильма, а сейчас выходят 10—12 картин.

На сайте «Татаркино» открыт раздел «Онлайн-кинотеатр», где выложено много фильмов татарстанского производства. В открытом доступе и бесплатно можно посмотреть такие картины, как «Бибинур», «Халима», «Сумбуль», «Апипа» и многие другие.

О том, в чем особенность КФМК в этом году, много ли претендентов на победу в национальном конкурсе, а также о том, как в Татарстане обстоят дело с национальным кино «Реальному времени» рассказала директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова — подробности читайте в нашем материале.

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Илина Хакимова