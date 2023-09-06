КАМАЗ собирается представить водородный электробус

КАМАЗ собирается представить водородный электробус на новой компонентной базе из России и дружественных стран в следующем году. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Когогин на выставке Comtrans 2023.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

— Сейчас идет процесс формирования новой компонентной базы, и по договору с Москвой в следующем году мы, думаю, сможем завершить, — цитирует ТАСС Когогина.

На КАМАЗе пояснили, что имеются в виду комплектующие из России и дружественных стран.

Напомним, недавно мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин запустили производство новой модели автомобиля «Москвич». Модельный ряд расширился седаном «Москвич 6», оснащенным круиз-контролем, дистанционным запуском двигателя, подогревом передних сидений, камерой заднего вида и парктрониками. Модель будет доступна в трех комплектациях и пяти цветах.

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Галия Гарифуллина