В Татарстане установили сумму платы за детский сад

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство Татарстана установило сумму платы за детский сад на 2024—2026 годы, следует из постановления, подписанного премьер-министром республики Алексеем Песошиным.



Средняя плата за одного ребенка за три часа пребывания в яслях составит 780 рублей в месяц, для многодетной семьи — 390 рублей. Пять часов в детсаду для детей до трех лет будут стоить 1,1 тысячи рублей ежемесячно. Полный день в яслях обойдется родителям в 2 тысячи рублей, для детей старше трех лет — 1,9 тысячи рублей.

В учреждениях, которые работают 24 часа, месячная стоимость пребывания детей будет равна 3 613 рублям в яслях и 2 475 рублям в старших группах.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана выделят чуть более 195 млн рублей на капитальный ремонт пяти детских садов республики. Помимо общестроительных работ в самих зданиях, для учреждений также благоустроят окружающую территорию, закупят новую мебель и инвентарь. Завершить их полное обновление планируется к декабрю текущего года.

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Маргарита Головатенко