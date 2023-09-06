Раис Татарстана оценил новинки КАМАЗа на международной выставке

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил 17-ю международную выставку коммерческого транспорта Comtrans 2023 в Москве. В сопровождении гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина он посетил стенд компании, где ему презентовали двигатели и коробки передач.

Челнинский автогигант представил на экспозиции почти три десятка экспонатов. На выставке можно было увидеть седельные тягачи, самосвалы, беспилотный магистральный тягач поколения К5, мало- и среднетоннажные грузовики, автотехнику на различных видах топлива и другую спецтехнику.

В этом году предприятие представило автомобили КАМАЗ-54901, которые были созданы из новых компонентов. Инженерам пришлось заново освоить более двух тысяч позиций.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, КАМАЗ собирается представить водородный электробус на новой компонентной базе из России и дружественных стран в следующем году. Пока идет процесс формирования новой компонентной базы.



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Айрат Назипов