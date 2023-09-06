Минсельхоз рассчитывает возобновить сельскую ипотеку в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Сельскую ипотеку в России рассчитывают возобновить в 2024 году, сейчас идет работа над возобновлением до конца 2023 года льготного кредитования отрасли, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.



Он отметил, что часть денег действительно закончилась, у министерства выросли обязательства по ранее выданным кредитам с учетом увеличения ключевой ставки.

— Тем не менее я думаю, что мы в процессе согласования бюджета получим деньги и в новом году начнем выдавать сельскую ипотеку, — приводит его слова «РИА Новости».

25 августа уполномоченные банки временно приостановили выдачу сельской ипотеки в связи с повышением ключевой ставки ЦБ до 12%. Мера поддержки предусматривает получение льготного ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья по ставке от 0,1 до 3% годовых. С 2020 года по программе жилищные условия улучшили более 120 тысяч семей.

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Маргарита Головатенко