В Татарстане разработали правила льготного проезда по платным трассам

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Миндортранс Татарстана разработал правила льготного и бесплатного проезда по платным трассам, следует из проекта постановления кабмина.



Из документа следует, что право такого проезда распространят на транспорт общего пользования (сюда не входят такси, маршрутные и междугородные автобусы), машины экстренных служб, школьные автобусы и транспорт, перевозящий группы детей на различные мероприятия.

Льготный транспорт предложено распознавать по наличию устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, по цветографической схеме на корпусе и специальным отличительным знакам. Для бесплатной перевозки детей будет необходимо подавать заявку не позднее, чем за пять рабочих дней до поездки.

Предполагается, что правила начнут действовать с 1 сентября следующего года.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В феврале этого года в Госдуме предложили освободить ветеранов и инвалидов боевых действий от оплаты проезда по платным трассам.



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Маргарита Головатенко