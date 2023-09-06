На Kazan Digital Week зарегистрировались более 5 тысяч участников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На международный форум Kazan Digital Week зарегистрировались 5,7 тысячи человек. Об этом на пресс-конференции, посвященной презентации деловой программы международного мероприятия, сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.

По его словам, в прошлом году мероприятие посетили 15 тысяч человек. В этом году число зарегистрированных участников уже достигает 5,7 тысяч человек. Также заявки подали 1 111 спикеров, из которых были отобраны 462 человека.

Как уточнил Хайруллин, наибольшее число участников — из России: 5 638 человек, далее идет Белоруссия — 26 человек, а за ней Туркмения — 12 человек. Кроме того, на форум приедут граждане Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Ирана, Абхазии.

Еще по два участника зарегистрировались из Бразилии, Индонезии, Нигерии, Азербайджана, Японии. По одному представляют Монголию, Швейцарию, Китай, Вьетнам, Канаду, Армению, Афганистан, ОАЭ, Перу, Хорватию, Македонию, Австрию, Великобританию.

На данный момент уже зарезервировано более 50% площадки Kazan Digital Week.

Напомним, в этом году Kazan Digital Week впервые пройдет в статусе федерального мероприятия (с 20 по 22 сентября). Оргкомитет по подготовке международного форума возглавляет министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

Организаторы Kazan Digital Week рассчитывают на рост числа участников из других стран. В прошлом году на форуме присутствовали представители 32 государств.



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Максим Кокунин