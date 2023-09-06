В казанский зооботсад привезли слона Филимона

В новую часть казанского зооботсада «Африка. Река Замбези» накануне привезли слона Филимона, переезд животного из Московского зоопарка готовился в течение полутора лет, рассказал мэр города Ильсур Метшин.



По его словам, большая часть времени ушла на знакомство казанских зоологов с животным и создание комфортного транспортного контейнера, в котором слон весом более 2,5 тонны и ростом в 2,25 м мог двигаться и чувствовать себя спокойно.

— Была организована целая «войсковая операция» по перевозке слона: задействовали 60-тонный кран, было сопровождение ГИБДД, ехали с остановками, чтобы стресса у слона не было. Переезд готовили полтора года, — отметил Метшин.

Начальник отдела млекопитающих Московского зоопарка Михаил Брагин добавил, что слон хорошо перенес поездку. В большом слоновнике для Филимона предусмотрены зоны для игр и плавания. В зимнем помещении есть песочное покрытие для комфортного сна. Площадь закрытого вольера составляет порядка 1 430 кв. м.

В прошлом году из Московского зоопарка в новую часть зооботсада «Африка. Река Замбези» привезли самца равнинной гориллы Квабена.

realnoevremya.ru (архив)

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Маргарита Головатенко