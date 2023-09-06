Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину

Россия запросила на 12 сентября проведение заседания СБ ООН по поставкам западных вооружений Украине. Об этом проинформировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

— Мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее. Постараемся подобрать достойного докладчика, — написал Полянский в своем telegram-канале.

Он добавил, что 8 сентября албанское председательство вместе с американцами запросило проведение открытого брифинга в связи с годовщиной прошедших в сентябре 2022 года в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России.

realnoevremya.ru (архив)

Украина с февраля 2022 года получила от стран-партнеров военную помощь на сумму $100 млрд. Половина этой суммы пришла из США.

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Айрат Назипов