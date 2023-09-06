Новости общества

19:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину

19:09, 06.09.2023
Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия запросила на 12 сентября проведение заседания СБ ООН по поставкам западных вооружений Украине. Об этом проинформировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

— Мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее. Постараемся подобрать достойного докладчика, — написал Полянский в своем telegram-канале.

Он добавил, что 8 сентября албанское председательство вместе с американцами запросило проведение открытого брифинга в связи с годовщиной прошедших в сентябре 2022 года в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России.

realnoevremya.ru (архив)

Украина с февраля 2022 года получила от стран-партнеров военную помощь на сумму $100 млрд. Половина этой суммы пришла из США.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также