ВКС России нанесли удар по базе подготовки диверсионных сил ВСУ
Воздушно-космические силы России ночью нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных сил ВСУ. По сообщению Минобороны России, цель удара была достигнута, передает «РИА Новости».
Недавно самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре военных катера производства США с украинскими десантниками в Черном море, которые следовали в направлении Крыма.
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