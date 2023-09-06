В ЕС впервые сняты санкции с российского бизнесмена

Европейский суд общей юрисдикции решил снять с бывшего генерального директора Ozon Александра Шульгина персональные ограничения. Это первый случай, когда постановлением суда в ЕС снимают санкции с российского бизнесмена.

Решение вступит в силу по истечении срока на апелляцию. Ограничения против Шульгина были введены 8 апреля 2022 года.

Причинами введения персональных санкций было то, что он являлся «ведущим (влиятельным) бизнесменом» и генеральным директором Ozon и присутствовал на встрече президента России Владимира Путина с бизнесменами 24 февраля 2022 года.

Шульгин оспорил тот пункт, в котором назван «ведущим (влиятельным) бизнесменом». Как считают эксперты, решающим фактором для суда стал уход бизнесмена из Ozon.



Напомним, Шульгин покинул пост гендиректора Ozon и вышел из состава директоров компании из-за персональных санкций в апреле 2022 года.

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Галия Гарифуллина