Максут Шадаев: KazanDigital Week станет самым массовым региональным мероприятием

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Международный форум Kazan Digital Week, который пройдет в столице Татарстана с 20 по 22 сентября 2023 года, может стать наиболее массовым IТ-мероприятием в регионах. Такое мнение выразил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

— Я считаю, что это станет, наверное, самым массовым региональным мероприятием, которые проводят у нас по всей стране. Цель у нас такая, — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что на выставке в рамках форума будут представлены популярные направления. Речь идет о кибербезопасности, индустрии 4.0, цифровом госуправлении и электронном здравоохранении.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Очень важно, что на этой площадке будут передовые вендоры, поставщики отечественных решений, будут регионы, которые станут делиться своим опытом, — добавил собеседник.

Напомним, в этом году Kazan Digital Week впервые пройдет в статусе федерального мероприятия. Оргкомитет по подготовке международного форума возглавляет Максут Шадаев.

Организаторы Kazan Digital Week рассчитывают на рост числа участников из других стран. На него уже зарегистрировались 5,7 тысячи человек. В прошлом году на форуме присутствовали представители 32 государств.

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Айрат Назипов