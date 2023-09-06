Инвестсовет одобрил проекты на сумму свыше 43 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Девять новых проектов с общим объемом инвестиций свыше 43,435 млрд были утверждены инвестиционным советом Татарстана под председательством Рустама Минниханова.

Большая часть имеет небольшой срок реализации — до 2—3 лет (включая ввод в эксплуатацию), уточнила глава АИР Талия Минуллина. В результате предполагается создать свыше 3 тысяч рабочих мест.



На этот раз фокус был направлен на гостиничную индустрию. Помимо «Кравт Групп», инвестсовет согласовал предоставление земельного участка без торгов еще для двух инвесторов в районах Татарстана.

Так, в Алексеевском районе молодая компания «Каминвест» построит гостиницу «Алекс» рядом с федеральной трассой Казань — Оренбург. Объем инвестиций — свыше 200 млн рублей. В Зеленодольском районе казанская компания «КепмОт» построит семейную базу отдыха со средним чеком до 4 тысяч рублей в сутки. Объем инвестиций — 37 млн рублей. Остальные проекты направлены на импортозамещение зарубежной продукции.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Луиза Игнатьева