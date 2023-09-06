Объем ВРП Татарстана по итогам 2023 года составит 3,8 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Объем валового регионального продукта (ВРП) Татарстана по итогам 2023 года составит 3,8 трлн рублей — это 102% к 2022 году, сообщил на заседании кабмина республики заместитель премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, сообщает пресс-служба раиса региона.



По его словам, в общем объеме ВРП 26% занимает добыча полезных ископаемых, 17,5% составляют обрабатывающие производства, 10,4% — оптовая и розничная торговля, 7,7% — строительство, 5,6% — транспортировка и хранение, 4,3% — сельское хозяйство.

Рассчитывается, что по итогам текущего года объемы промышленности прогнозируются в объеме 4,4 трлн рублей (102% к уровню 2022-го), сельское хозяйство — в объеме 2,9 трлн рублей (87,5%), строительство — 643,3 млрд рублей (106,9%), розничная торговля — 1,3 трлн рублей (105,8%), инвестиции — 959,9 млрд рублей (102,1%).

В удельном весе экономики Татарстана, по оценке на 2023 год, промышленное производство занимает 45,7%. Объем отгруженной продукции в 2023 году ожидается в размере 4,4 трлн рублей, в 2024-м — 4,7 трлн, в 2025-м — 5,1 трлн, в 2026-м — 5,3 трлн.

Мидхат Шагиахметов указал, что для выполнения прогноза в сфере промышленности необходимо соблюдение таких факторов, как обеспечение бесперебойной эффективной работы предприятий, их обеспечение сырьем, материалами и компонентами, сохранение безопасности и обеспечение устойчивой работы оборудования, выстраивание эффективной логистики, развитие рынков сбыта и повышение производительности труда.

На поддержку системообразующих предприятий в этом году выделялось 32,8 млрд рублей. Из них субсидии на развитие промышленности — 26,1 млрд рублей, программы развития ФРП — 3,8 млрд рублей, льготные кредиты — 2,9 млрд рублей.

ВРП Татарстана по итогам первого квартала текущего года оценивается на уровне 945 млрд рублей, что составляет 101,9% к уровню соответствующего периода 2022 года. По итогам 2022 года он составил 3,865 трлн рублей. Республика ставила задачу достичь ВРП в размере 4 трлн рублей в 2023 году.

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Маргарита Головатенко