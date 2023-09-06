В Минобороны России призвали расследовать незаконную военно-биологическую деятельность США

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов призвал провести расследование незаконной военно-биологической деятельности США после интервью американского политика. Последний заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают биологическое оружие на Украине, в котором используются различные виды новых синтетически выведенных штаммов.

— Подобные заявления являются подтверждением незаконной военно-биологической деятельности США, требуют правовой оценки с последующим проведением независимого расследования, — сказал Кириллов на брифинге.

В ходе интервью стало известно, что в программе биологического оружия США принимают участие около 36 тысяч человек, при этом от общественности скрывается перечень объектов, где проводятся подобные исследования.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе в Минобороны России рассказали, что США приступили к подготовке новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов. Кириллов объяснял, что в США хотят установить глобальный контроль за биологической обстановкой и поэтому в стране создали Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования. Предполагается, что новая структура будет отвечать за выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера.

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Айрат Назипов