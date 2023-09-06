«Яр парк» возле Казанки на месте «Ривьеры» появится к 2027 году

Инвестсовет Татарстана одобрил строительство многофункционального комплекса с конгресс-центром «Яр парк» на берегу Казанки стоимостью 28,7 млрд рублей. Девелопером выступила российская группа Kravt Croup. Предполагаемая площадь — 11 га.

— Это самый большой из всех проектов, которые были рассмотрены, — сообщила журналистам глава АИР Талия Миннулина. Девелопер получил землю под застройку без проведения торгов, иначе бы проект не стал бы рентабельным, а на торги могли заявиться фирмы-перекупщики, уточнила она.

Конечный срок реализации проекта — 2027 год, уточнил управляющий партнер группы компаний «Кравт Групп» Валерий Кравцун.



В ансамбль многофункционального комплекса войдут пятизвездочный гостиничный комплекс, сервисные апартаменты, бизнес-центр, здание конгресс-центра вместимостью до 5 тысяч человек, а еще инфраструктура в виде торгово-развлекательного комплекса, ресторанов, паркинга, рекреационной зоны.

google.com/maps / скриншот realnoevremya.ru

До этого ГК «Кравт Групп» построила одну гостиницу возле «Казань Экспо», в конце этого года ожидается ввод в эксплуатацию роботизированного гостиничного комплекса в Иннополисе уровня «4 звезды».

Напомним, что РК «Ривьера» петербургская компания Kravt Invest приобрела в конце декабря 2020 года с торгов по банкротству предыдущего собственника — ЗАО «РК «Ривьера». Новые владельцы снесли здание комплекса. Управляющий партнер ГК Kravt Валерий Кравцун заявил, что здание морально устарело и использовать его нецелесообразно.

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Луиза Игнатьева