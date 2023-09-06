С начала эпидсезона в Татарстане зарегистрировали почти 8 тысяч случаев укусов клещей

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В медицинские организации Татарстана после укусов клещей обратились 7 905 человек, 2 035 из которых являются жителями Казани. Таким образом, показатели по республике снизились на 6,4% по сравнению с 2022 годом, но остались на 6,8% выше среднемноголетнего уровня. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Уточняется, что эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту являются 30 административных территорий Татарстана, в том числе Казань. На них произошло 81,3% случаев укусов клещей.

Всего же с начала эпидемического сезона в республике исследовали 4 394 клеща, снятых с людей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выделен в 764 из них, еще в четырех обнаружен клещевой вирусный энцефалит. Вместе с этим врачи зарегистрировали 34 случая заболевания боррелиозом и четыре — энцефалитом.

Как добавили в ведомстве, противоклещевую обработку в регионе провели на площади 2 825,4 га. В летних оздоровительных организациях обработали участки площадью 608,9 га. Кроме того, от энцефалита привился 9 691 житель республики, включая 1 484 ребенка.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегин

Напомним, в 2023 году первый укус клеща в Татарстане зарегистрировали 25 марта. В прошлом году это произошло позже — 10 апреля. В конце августа уже сообщалось о том, что с начала эпидемического сезона за помощью медиков после укусов клещей обратились 7 655 татарстанцев.



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Максим Кокунин