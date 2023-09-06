Фильмы фестиваля мусульманского кино в Казани покажут в кинотеатрах всех муниципалитетов Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Картины Казанского международного фестиваля мусульманского кино впервые покажут в кинотеатрах всех муниципалитетов Татарстана, рассказал председатель оргкомитета фестиваля вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев.



— Не только Казань и казанцы, но и каждый человек, который живет в 45 муниципалитетах Татарстана, так же в своих кинотеатрах сможет посмотреть наши фильмы. Это, на самом деле, очень здорово, — приводит ТАСС его слова.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

XIX Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 5 по 9 сентября. В оргкомитет в этом году поступили 712 заявок из 44 стран.

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Маргарита Головатенко