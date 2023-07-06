Итоги дня: Всероссийский день поля в Татарстане, испытания обновленного Ту-160М, старт ралли «Шелковый путь»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 6 июля:
- В Казани стартовал «Всероссийский день поля» — четырехдневный форум с выставкой, которая собрала свыше 250 компаний агропромышленного комплекса со всей страны, а также 10-й открытый чемпионат России по пахоте. Для участия в мероприятиях, как и анонсировалось, прибыл министр сельского хозяйства и продовольствия России Дмитрий Патрушев.
- В рамках Всероссийского дня поля прошло заседание Госсовета России по направлению «Сельское хозяйство». Участники встречи обсудили темы импортозамещения сельхозтехники, урожайности и состояния АПК. Подробнее — в репортаже «Реального времени».
- Раис Татарстана Рустам Минниханов в Казани встретился с Дмитрием Патрушевым. Министр похвалил республику за развитие сельского хозяйства. Они обсудили ситуацию с засухой, с которой столкнулась республика.
- В Татарстане в конце этой и начале следующей недели сохранится сухая и жаркая погода. Температуры воздуха днем будут достигать +35.. +36 градусов. Дожди маловероятны.
- В Казань прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он встретился с Рустамом Миннихановым и заявил, что Татарстан — один из лидеров по ведению внешних связей: от работы республики хорошая отдача как для нее самой, так и для страны в целом.
- Сергей Лавров и Рустам Минниханов также приняли участие в церемонии старта ралли «Шелковый путь». Она прошла в Казани на площади Тысячелетия. Из-за нее в городе перекрыли дороги, что привело к пробкам как утром, так и вечером.
- Курс евро поднялся до 102 рублей. Это произошло впервые с 28 марта 2022 года. Доллар дорожал до 93 рублей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, что движение курса рубля во многом определяет динамика внешней торговли, по этой причине курс российской валюты и начал снижение. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что колебания курса не оказывают негативного влияния на макроэкономические показатели.
- Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Россия не собирается отгораживаться от внешнего мира и создавать закрытый Рунет. При этом он призвал «быть готовыми к тому, что нас могут попытаться извне отрезать от магистральных линий связи».
- В ближайшее время директор гимназии №175, в которой в мае 2021 года произошла стрельба, Амина Валеева начнет повторное ознакомление с материалами своего дела. В конце июня ей предъявили новое обвинение в преступной халатности, но теперь без тяжких последствий — гибели учеников и педагогов. Детали — в материале «Реального времени».
- Первый опытный модернизированный в Казани стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний. Тестирование проводится экипажами Минобороны России и разработчика.
- В Татарстане за нарушение запрета на использование беспилотника могут ввести административные штрафы. Граждан предлагают штрафовать на 1—4 тысячи рублей, должностных лиц — на 15—40 тысяч, а юрлиц — на 200—300 тысяч. При повторном нарушении сумма штрафа будет больше.
- Вахитовский райсуд Казани вновь не смог перейти к прениям по уголовному делу бывшего предправления АКБ «Спурт» и экс-председателя совета директоров компаний ОАО «КЗСК» и «КЗСК-Силикон» Евгении Даутовой. К защите обвиняемой подключился адвокат Ринат Файзрахманов, который попросил время для ознакомления с материалами дела и объявил, что у защиты есть ходатайство о повторном допросе обвиняемой.
- В Подмосковье умер уроженец Казани, заслуженный штурман-испытатель СССР, Герой России Леонид Попов, участвовавший в первых вылетах и испытаниях всех модификаций МиГ-31. Ему было 82 года.
- Возле парка им. Горького в Казани закрыли подземный переход и перенесли остановку на 300 метро вперед. На месте установят единый проницаемый павильон, который будет служить и остановкой, и входом в переход. Закрытие планируется на 3 месяца, но работы могут завершить и раньше.
Ключевые события 498-го дня специальной военной операции на Украине:
- В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих. В Минобороны России рассказали, что в плену солдатам грозила смертельная опасность.
- Минувшей ночью Вооруженные Силы России нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам ВСУ нанесен существенный урон.
- На Донецком направлении отражено девять атак ВСУ около н. п. Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное (ДНР) и Золотаревка (ЛНР). На Краснолиманском направлении отражены четыре украинские атаки.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ около н. п. Ровнополь, Макаровка, Новодонецкое и Урожайное (ДНР). На Купянском направлении отражена украинская атака у Новоселовского.
- Средствами ПВО у Новоандреевки и Георгиевки (ДНР) сбиты два украинских самолета Су-25. За сутки перехвачено четыре крылатых ракеты Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Уничтожены 15 украинских беспилотников.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураКультураБизнесТранспортПроисшествияЭкономикаБюджетФинансыНедвижимость
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