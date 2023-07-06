Из украинского плена вернулись 45 российских военнослужащих

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.

— Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, в ближайшее время они будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации, — сказано в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве подчеркнули, что в плену солдатам грозила смертельная опасность.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В апреле из украинского плена в Россию вернули 40 военных. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России их доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

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Айрат Назипов