Александр Хинштейн: «Планов строить закрытый от внешнего мира Рунет в России нет»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что Россия не собирается отгораживаться от внешнего мира и создавать закрытый Рунет. Об этом он написал в своем telegram-канале.

— Отдельно подчеркну, что планов строить закрытый от внешнего мира Рунет в России нет. Страна не собирается отгораживаться и переходить к строгому шлюзованию трафика. Но нам нужно быть готовыми к тому, что нас могут попытаться извне отрезать от магистральных линий связи, — резюмировал Хинштейн.

По его мнению, цифровой суверенитет стал для России объективной реальностью. Хинштейн полагает, что государство имеет в своем распоряжении широкий инструментарий, позволяющий контролировать и не допускать негативных проявлений деструктивного контента или ресурсов, а также обеспечить работу интернета при внешнем отключении.

В середине июня министр цифрового развития страны Максут Шадаев опроверг слухи на тему ограничений входа в интернет. Он заявил, что власти не обсуждают возможность пускать пользователей во «Всемирную паутину» только по паспорту.

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Айрат Назипов