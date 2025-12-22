В Татарстане за 15 недель продали сельхозпродукции на 1,5 млрд рублей
Из них 6 945,4 тонны пришлось на овощи
В Татарстане подвели итоги 15 ярмарочных недель. Показателями делится пресс-служба Минсельхоза республики.
Общий объем реализованной сельскохозяйственной продукции достиг 1,5 млрд рублей. В весовом выражении это:
- 6 945,4 т овощей (в том числе 4 168,4 т картофеля);
- 295,1 т разливного молока;
- 801,0 т сахара;
- 2 055,9 тыс. шт. куриных яиц;
- 1 112,9 т мяса (из них 622,3 т говядины).
Для доставки товаров на ярмарки было задействовано 15 373 единицы транспорта.
В Татарстане по итогам января — сентября 2025 года произведено свыше 1,2 млрд штук яиц всех категорий. Причем по объему производства этого продукта республика заняла четвертое место среди других регионов России.
