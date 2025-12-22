Скорость WhatsApp* упала на 80%: пользователи жалуются на работу мессенджера

Ранее РКН заявил, что если сервис продолжит игнорировать претензии властей, он может быть полностью заблокирован

Пользователи WhatsApp* массово жалуются на сбои в работе мессенджера. По данным сервиса «Сбой.рф», за сутки поступило 1 600 обращений — преимущественно от москвичей. Платформа Downdetector также фиксирует претензии насчет некорректной работы оповещений, невозможности отправить сообщения, сбоев мобильного приложения и сайта. География жалоб охватывает Хакасию (16% обращений), Ярославскую (14%) и Мурманскую (12%) области.

Источник РБК на телеком‑рынке сообщил, что скорость работы WhatsApp* сократилась на 70—80%. При этом операторы связи не причастны к замедлению сервиса.

Проблемы с мессенджером развиваются на фоне ограничительных мер со стороны Роскомнадзора. Еще в середине августа ведомство заявило об ограничении голосовых звонков в WhatsApp*, назвав его одной из основных площадок для «вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность». В октябре РКН ввел частичное ограничение работы сервиса, объяснив это необходимостью «противодействия преступникам». На следующий день после официального сообщения пользователи начали массово сообщать о сбоях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на вводимые ограничения, власти не планируют полностью запрещать мессенджер. Как подчеркнул зампред думского Комитета по информационным технологиям Андрей Свинцов, WhatsApp* используют миллионы россиян «в личных целях, для служебных переписок».

В конце ноября Роскомнадзор вновь обратил внимание на несоблюдение WhatsApp* российского законодательства. Ведомство предупредило: если сервис продолжит игнорировать претензии властей, он может быть полностью заблокирован.

Ранее стало известно, что сервис принудительно внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете. Теперь он обязан хранить на территории страны данные о фактах доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений и иных электронных сообщений пользователей. Кроме того, ОРИ обязан предоставлять указанные сообщения по запросу спецслужб.

Рената Валеева