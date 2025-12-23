Расходы Татарстана на спортивную отрасль и инфраструктуру составили 25 млрд рублей в 2025 году
В республике насчитывается 12 тыс. спортивных сооружений
В 2025 году расходы Татарстана на спортивную отрасль и инфраструктуру составили 25 млрд рублей. Это 3,4% от всего консолидированного бюджета республики, сообщил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов на итоговой пресс-конференции, посвященной ключевым событиям уходящего года, передает корреспондент «Реального времени».
Он добавил, что по состоянию на конец текущего года в Татарстане насчитывается 12 тыс. спортивных сооружений. Кроме того, уровень обеспеченности татарстанцев спортивными сооружениями достигает 72,5%, а одновременно в спортивных сооружениях могут заниматься 321 980 человек.
— Это очень хорошие цифры, — прокомментировал министр Леонов.
Ранее сообщалось, что татарстанский лыжник Сергей Ардашев выиграл классическую гонку на этапе Кубка России.
