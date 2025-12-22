Движение по М‑12 «Восток» заблокировано в Елабужском районе из‑за ДТП

Организованы альтернативные маршруты в Нижнекамском и Елабужском районах

Фото: Михаил Захаров

На федеральной трассе М‑12 «Восток» в Елабужском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого полностью остановлено движение на 993‑м километре в направлении Москвы. Об этом сообщила пресс-служба «Автодора».

Для минимизации транспортных затруднений организован альтернативный маршрут: водителям предлагают воспользоваться съездами через развязки на 1004‑м километре (Нижнекамский район) и 1034‑м километре (Елабужский район) трассы М‑12.

Это уже второе ДТП за текущий день на магистрали М‑12. Ранее аналогичная ситуация сложилась в Бураевском районе Башкортостана, где авария также привела к полной остановке движения. В настоящее время движение на этом участке восстановлено — транспорт следует по двум полосам.



Рената Валеева