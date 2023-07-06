Курс евро поднялся до 102 рублей — доллар стоит 93 рубля
Курс евро поднялся до 102 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 10:43, 6 июля евро поднялся в цене на 2,5%. Это произошло впервые с 28 марта 2022 года.
Доллар подорожал до 93 рублей. По состоянию на 10:43, американскую валюту можно купить за 93,4 руб. Она прибавила в цене на 2,4 руб. или на 2,6%.
Утром курс доллара поднялся выше 92 рублей, а евро — выше 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Вчера также впервые с 29 марта 2022 году курс евро поднялся выше 99 рублей, доллар же перешел порог в 90 рублей.
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