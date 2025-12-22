Минздрав: каждый третий диагноз татарстанцев при диспансеризации — болезни сердца

Результаты обследования выявили заболевания у 100 тысяч человек

Фото: Роман Хасаев

В 2025 году в Татарстане диспансеризацию прошли более 1,5 млн человек. Об этом сообщила на пресс‑конференции начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Минздрава республики Елена Хафизова.

По действующим правилам диспансеризация проводится раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно — для тех, кто старше 40 лет. Процедура включает полный комплекс обследований, подобранных с учетом возраста и пола пациента, пояснила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Татарстана Люция Фейсханова.

Результаты обследования выявили заболевания у 100 тысяч человек. Наибольшее число диагнозов приходится на болезни системы кровообращения — такие патологии зафиксированы у 32 тыс. пациентов. При выявлении отклонений на первом этапе диспансеризации пациентов направляют на второй этап, где проводятся более углубленные обследования.

Напомним, за прошлый отчетный год в Казани выявлено 1 175 злокачественных новообразований у граждан в рамках проведения диспансеризации населения. Всего во время диспансеризации в прошлом году зарегистрировано 75 738 случаев заболеваний.

Ежегодно в наркодиспансер обращаются более 700 курильщиков, желающих расстаться с вредной привычкой. Около 40% из обратившихся к врачу с просьбой помощи бросить курить — несовершеннолетние.



Рената Валеева