Сергей Лавров: Татарстан — среди лидеров по ведению внешних связей

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Татарстан — среди лидеров по ведению внешних связей: от работы республики хорошая отдача как для нее самой, так и для страны в целом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в казанском Кремле.



— Хочу поблагодарить Вас за поддержку в развитии международного сотрудничества Татарстана. В рамках единой внешнеполитической линии нашей страны Татарстан вносит свой вклад в укрепление отношений с партнерами, дружественными странами, — приводит слова Рустама Минниханова его пресс-служба.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Он напомнил, что представительства Татарстана действуют за рубежом: регион активно работает с Узбекистаном, Казахстаном, Азербайджаном и Туркменистаном.

Рустам Минниханов остановился на работе группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую он возглавляет по поручению президента России. В ходе беседы обсудили предстоящую встречу глав государств БРИКС, которая по указу президента России должна состояться в Казани в будущем году.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня Рустам Минниханов встретился в Доме правительства с министром сельского хозяйства и продовольствия России Дмитрием Патрушевым. Последний похвалил республику за развитие сельского хозяйства.

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Маргарита Головатенко