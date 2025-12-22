Депутаты предложили оформлять все документы новорожденного прямо в роддоме

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице‑спикером Владиславом Даванковым направили премьер‑министру Михаилу Мишустину предложение об упрощении процедуры оформления документов для новорожденных. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

В настоящее время получение полного пакета документов на младенца требует от родителей личного посещения ряда государственных учреждений. Это вынуждает матерей в первые недели после родов отвлекаться от ухода за ребенком и восстановления собственного здоровья, тратя время на походы по инстанциям.

Депутаты выступили с инициативой внедрить единый федеральный стандарт комплексного оформления документов на новорожденного непосредственно в родильных домах. Согласно предложению, еще до выписки матери и ребенка в роддоме можно было бы получить полный пакет документов, включающий:

свидетельство о рождении;

регистрацию по месту жительства;

подтверждение гражданства РФ;

полис ОМС;

СНИЛС.

Ранее депутаты предложили рассмотреть возможность введения запрета для производителей сухих смесей для новорожденных, заменяющих грудное молоко, передавать свою продукцию в роддома в качестве «подарков» для новоиспеченных родителей. По мнению первого зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, это приводит к тому, что новорожденные дети с первых дней жизни «подсаживаются на баночное молоко».

Рената Валеева