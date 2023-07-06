«Ваша работа позволяет ежегодно сохранять до 40% урожая»

«Вы решаете важные задачи в области защиты растений»

Сегодня в Казани стартовал «Всероссийский день поля» — четырехдневный форум с выставкой, которая собрала свыше 250 компаний агропромышленного комплекса со всей страны.

Выставка проходит на территории «Казань Экспо», где сегодня утром торжественно вручили автомобили сотрудникам ФГБУ «Россельхозцентр» по Татарстану. Поздравлял владельцев новых Lada Vesta премьер-министр республики Алексей Песошин:

— Вы решаете важные задачи в области семеноводства, защиты растений. Проверка качества семян, фитосанитарный мониторинг — все это ваша работа. Эта комплексная работа позволяет ежегодно сохранять до 40% урожая, — отметил глава правительства РТ.

Поздравлял владельцев новых Lada Vesta премьер-министр республики Алексей Песошин. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

На выставке представили свыше 300 единиц сельскохозяйственной техники, запланировано более 25 деловых мероприятий. В рамках деловой программы форума сегодня утром прошел Всероссийский конкурс племенных животных молочной направленности, 80 дойных коров привезли из 53 племенных хозяйств Чувашской Республики, Мордовии, Удмуртии, Ульяновской области, Татарстана. Кроме того, сегодня стартовал X Всероссийский чемпионат по пахоте, на который в Казань съехались лучшие механизаторы из разных российских регионов. Татарстан представили два механизатора из Атнинского и Сабинского районов.

— Одним из стратегических приоритетов социально-экономической политики Татарстана было и остается развитие АПК. По объемам производства сельхозпродукции мы первые в ПФО. Сельское население в республике составляет 900 тысяч человек. Такие конкурсы способствуют повышению культуры ведения сельского хозяйства, популяризации аграрных профессий, привлечению молодых специалистов к работе в отрасли, — подчеркнул Алексей Песошин.

Один из самых высоких показателей в стране

«Всероссийский день поля» будет проходить до 9 июля. В работе мероприятия принимает участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Сегодня в Казани он встретился с раисом республики Рустамом Миннихановым, похвалил Татарстан за высокие результаты в отрасли, обсудил проблемы с засухой и развитие мелиоративного комплекса. По его словам, сельское хозяйство в республике развивается стабильно.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— В 2022 году индекс сельхозпроизводства составил почти 126% — это один из самых высоких показателей в стране, — отметил Дмитрий Патрушев.

Под председательством главы Минсельхозпрода РТ завтра на площадке пройдет пленарное заседание «Всероссийского дня поля».

